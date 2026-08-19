После атаки БПЛА на НПЗ в Уфе загорелась установка

После атаки беспилотников на одном из нефтеперерабатывающих заводов Уфы произошло небольшое возгорание. Предварительно, удар пришёлся по установке, которая в этот момент находилась на ремонте, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Всего город атаковали шесть БПЛА. По первоначальным данным властей, четыре аппарата удалось сбить, один упал в промышленной зоне, а ещё один попал в жилой дом в микрорайоне Затон.

На территории предприятия специалисты сейчас оценивают ущерб. По словам Хабирова, при падении были повреждены трубы, однако серьёзных последствий для производства он не ожидает.

«Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней всё это восстановят», — заявил глава региона.

При попадании БПЛА в дом в Затоне пострадал студент медицинского университета из Индии. Хабиров позднее уточнил, что с молодым человеком всё в порядке, его дополнительно обследуют. Повреждённое здание также предстоит восстановить. Первоначально власти сообщали о госпитализации одного человека.

Это уже не первая атака на промышленные объекты Башкирии в августе. Власти региона ранее сообщали о нескольких налётах на Уфу и другие города республики. Так, 16 дронов сбили в районе Салавата, остальные атаковали логистический центр в Чишминском районе. Тогда пострадали два человека.