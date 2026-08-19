Студент-медик из Индии пострадал при попадании БПЛА в многоэтажку в Уфе

Студент медицинского университета из Индии пострадал при попадании беспилотника в жилой дом в микрорайоне Затон в Уфе. Молодого человека обследуют врачи, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Ранее он уточнял, что во время атаки один из шести БПЛА попал в здание, повредив остекление верхних этажей.

По последним данным, серьёзных травм у иностранца не обнаружили. Хабиров отметил, что студент «отделался испугом», однако медики решили дополнительно проверить его состояние.

«Пострадал один парень из Индии, студент нашего медуниверситета. По последней информации, с ним всё в порядке, отделался испугом. Тем не менее, мы его обследуем, чтобы всё было хорошо», — рассказал глава региона.

Всего Уфу атаковали шесть беспилотников, четыре из них были сбиты. Ещё один аппарат упал в промышленной зоне, где возникло небольшое возгорание.

Огонь также вспыхнул на одном из нефтеперерабатывающих предприятий. Предварительно, повреждена установка, находившаяся на ремонте. По оценке Хабирова, последствия удастся устранить за несколько дней. На месте попадания в Затоне работают экстренные службы. Глава администрации Уфы получил поручение как можно быстрее организовать восстановление повреждённого дома.