«Золотой и теневой»: Как ложь родителей о любимчике вредит детям

Родительский фаворитизм способен навредить и любимому ребёнку, и тому, кому достаётся меньше внимания, считает психолог Анна Гусева. По её словам, дети замечают разницу в отношении взрослых, даже если те уверяют, что любят всех одинаково.

В семье постепенно могут закрепиться роли «золотого» и «теневого» ребёнка. Первый привыкает получать любовь и похвалу за достижения, поэтому болезненно воспринимает ошибки и рискует столкнуться с выгоранием. Второй, напротив, начинает считать себя недостаточно хорошим, что бьёт по самооценке и уверенности в собственных успехах.

Чтобы изменить ситуацию, родителям стоит установить одинаковые правила для всех детей, хвалить их прежде всего за усилия и разрешать ошибаться. Важно отказаться от постоянных сравнений братьев и сестёр между собой, подчеркнула специалист.

«Сравнивайте ребёнка только с ним самим вчерашним. И желательно признать себе самим, что у вас есть любимчик. От фаворитизма можно избавиться, но только если перестать врать себе», — заключила собеседница RuNews24.ru.

Ранее Life.ru разбирал, как место ребёнка в семейной иерархии может влиять на его поведение и самоощущение. Даже дети с одними родителями и одинаковыми правилами могут получать совершенно разный опыт, а закрепившиеся роли могут сохраняться во взрослом возрасте.