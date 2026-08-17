«Главная мужская фигура должна быть»: Кто может заменить отца в жизни мальчика

Фигуру отца в жизни мальчика при его отсутствии могут частично заменить дедушка, дядя, брат или наставник, считает семейный психотерапевт Лариса Никитина. По её словам, мужской пример важен для гармоничного развития ребёнка.

Если подходящего родственника рядом нет, можно обратить внимание на спортивные секции, лагеря или кружки, где с ребёнком будет заниматься мужчина. Такой наставник может стать для мальчика значимой взрослой фигурой.

«Какие бы хорошие у мамы не были отношения с мальчиком, мужской пример и главная мужская фигура должны быть обязательно», — объяснила эксперт в беседе с 360.ru.

Ранее психолог объясняла, почему отцу важно участвовать в воспитании сына с первых дней его жизни. Близость формируется через обычную ежедневную заботу: совместные дела помогают мужчине лучше понимать характер ребёнка и выстраивать с ним доверительные отношения.