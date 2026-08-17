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17 августа, 10:36

«Главная мужская фигура должна быть»: Кто может заменить отца в жизни мальчика

Психотерапевт Никитина: Дядя или дед могут заменить отца в жизни мальчика

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Фигуру отца в жизни мальчика при его отсутствии могут частично заменить дедушка, дядя, брат или наставник, считает семейный психотерапевт Лариса Никитина. По её словам, мужской пример важен для гармоничного развития ребёнка.

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Если подходящего родственника рядом нет, можно обратить внимание на спортивные секции, лагеря или кружки, где с ребёнком будет заниматься мужчина. Такой наставник может стать для мальчика значимой взрослой фигурой.

«Какие бы хорошие у мамы не были отношения с мальчиком, мужской пример и главная мужская фигура должны быть обязательно», — объяснила эксперт в беседе с 360.ru.

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Ранее психолог объясняла, почему отцу важно участвовать в воспитании сына с первых дней его жизни. Близость формируется через обычную ежедневную заботу: совместные дела помогают мужчине лучше понимать характер ребёнка и выстраивать с ним доверительные отношения.

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Борис Эльфанд
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