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12 августа, 09:09

Российским молодым отцам хотят дать дополнительный оплачиваемый отпуск

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Работающим отцам в России стоит предоставить отдельный оплачиваемый отпуск для участия в воспитании детей, считает председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом», юрист Иван Курбаков. По его словам, такая мера позволит родителям проводить больше времени с семьёй и повысит вовлечённость мужчин в жизнь ребёнка.

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«Базовая продолжительность такого отпуска могла бы составлять пять оплачиваемых календарных дней в год на одного работающего отца, а для отцов, воспитывающих трёх и более детей, — до 10 календарных дней», — отметил собеседник «Абзаца».

Право на такой отпуск он предлагает сохранить до достижения ребёнком 14 лет, а при инвалидности — до 18. Гарантия могла бы распространяться не только на биологических отцов, но и на усыновителей. При этом инициатива должна дополнять существующие меры поддержки матерей, а не заменять их.

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Ранее Минтруд РФ напомнил, что мужчина может взять ежегодный оплачиваемый отпуск на время отпуска жены по беременности и родам. Работодатель не вправе отказать ему из-за графика или небольшого стажа.

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Борис Эльфанд
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