Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen после столкновения с автобусом снёс остановку с людьми

В Киеве произошло смертельное ДТП — в Соломенском районе автомобиль на огромной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, а затем и въехал в остановку с людьми. Об этом сообщает полиция города.

«По предварительной информации, около 8:50 водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости столкнулся с маршрутным автобусом, а потом врезался в остановку, где находились люди. Есть погибшие и пострадавшие», – уточнили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Количество погибших и пострадавших уточняется.

А ранее сообщалось, что фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом на улице Отрадной в Екатеринбурге. За рулём суперкара был Давид Алтушкин, младший сын основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. В аварии пострадали три человека, в том числе участник СВО.