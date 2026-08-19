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19 августа, 06:46

Смертельное ДТП в Киеве: Volkswagen после столкновения с автобусом снёс остановку с людьми

Volkswagen столкнулся с автобусом и снёс остановку с людьми в Киеве, есть жертвы

Обложка © Полиция Киева

Обложка © Полиция Киева

В Киеве произошло смертельное ДТП — в Соломенском районе автомобиль на огромной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, а затем и въехал в остановку с людьми. Об этом сообщает полиция города.

«По предварительной информации, около 8:50 водитель автомобиля Volkswagen на высокой скорости столкнулся с маршрутным автобусом, а потом врезался в остановку, где находились люди. Есть погибшие и пострадавшие», – уточнили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи. Количество погибших и пострадавших уточняется.

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А ранее сообщалось, что фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом на улице Отрадной в Екатеринбурге. За рулём суперкара был Давид Алтушкин, младший сын основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина. В аварии пострадали три человека, в том числе участник СВО.

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Андрей Бражников
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