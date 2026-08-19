Звезду «Приключений Электроника» Владимира Торсуева госпитализировали в Москве

60-летний Владимир Торсуев, известный по фильму «Приключения Электроника», оказался в московской больнице. Сам артист назвал госпитализацию плановой и заверил, что чувствует себя нормально. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, Торсуев поступил в медучреждение ночью 19 августа. Врачи настаивают, чтобы актёр оставался под наблюдением несколько дней.

Сам Торсуев поводов для тревоги не видит. Своё решение пройти обследование он объяснил возрастом и желанием внимательнее следить за здоровьем после 60-летия.

Широкая известность пришла к Владимиру ещё подростком после выхода культового фильма «Приключения Электроника». Он сыграл самого Электроника, а его брат-близнец Юрий Торсуев — Сергея Сыроежкина.

В апреле братьям исполнилось 60 лет. Life.ru рассказывал, как сложилась судьба актёров «Приключений Электроника», в том числе Владимира и Юрия Торсуевых, которые после начала спецоперации на Украине начали активно оказывать поддержку населению Донбасса.