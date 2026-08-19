Военнослужащим МЧС РФ дадут право применять силу и огнестрельное оружие

Военнослужащие спасательных формирований МЧС могут получить право применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении служебных задач. Законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законотворческой деятельности, сообщают «Ведомости».

Инициатива предусматривает применение силы в ситуациях, когда выполнить обязанности несиловыми способами невозможно. Изменения предлагается внести в законы о гражданской обороне и государственной защите отдельных категорий должностных лиц.

Оружие, в частности, предполагается разрешить использовать для пресечения попыток завладеть транспортом или военной техникой, а также при защите военнослужащих МЧС, сотрудников Федеральной противопожарной службы и федеральных госслужащих от нападений.

Кроме того, проект создаёт правовую основу для борьбы спасательных воинских формирований с беспилотниками. Авторы инициативы объясняют необходимость новых полномочий в том числе работой при эвакуации, разминировании и доставке гуманитарной помощи в зоне СВО.

Перед применением силы или оружия военнослужащий по общему правилу должен будет предупредить о своих намерениях и дать время выполнить его требования. Законопроект пока не принят: правительство предложило доработать ряд его положений.

До этого кабмин одобрил законопроект, который позволит призывать срочников в пожарные части МЧС. Военнослужащих по призыву хотят привлекать к тушению пожаров и спасательным работам. Документ также расширяет полномочия воинских подразделений пожарной службы.