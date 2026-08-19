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Регион
19 августа, 07:02

Тело погибшего в Китае третьего российского моряка вернут на родину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Тела трёх российских моряков, умерших в Китае, планируют доставить на родину. Речь идёт о членах экипажа судна компании «Островной краб», сообщил ТАСС и. о. председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов.

По его словам, профсоюз получил официальные извещения о смерти трёх человек. При этом ранее в СМИ появлялась информация о четырёх умерших, однако Максимов заявил, что не знает, откуда взялась эта цифра.

Судно приписано к Курилам, а моряки работали в организациях, ведущих деятельность в Сахалинской области. Когда именно тела доставят в Россию, пока неизвестно.

Обстоятельства произошедшего остаются неясными. Ранее жена одного из умерших рассказывала, что её супруг прилетел в Китай 23 июля, чтобы перегнать судно во Владивосток. Отправление задержалось из-за проблем с кораблём, а 2 августа женщине сообщили о смерти мужа.

Родственники добиваются установления причин случившегося. По словам одной из семей, им предлагали кремировать тело в Китае без вскрытия, однако близкие настояли на проведении необходимых исследований.

Тела двух погибших на судне российских моряков доставят на родину из Китая
Тела двух погибших на судне российских моряков доставят на родину из Китая

Накануне Life.ru писал, что, по словам супруги одного из моряков, на судне в период с 26 июля по 2 августа умерли четверо мужчин. Женщина утверждала, что версии причин смерти менялись, а сама она более двух недель добивалась вскрытия.

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Андрей Бражников
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