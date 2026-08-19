Тело погибшего в Китае третьего российского моряка вернут на родину

Тела трёх российских моряков, умерших в Китае, планируют доставить на родину. Речь идёт о членах экипажа судна компании «Островной краб», сообщил ТАСС и. о. председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов.

По его словам, профсоюз получил официальные извещения о смерти трёх человек. При этом ранее в СМИ появлялась информация о четырёх умерших, однако Максимов заявил, что не знает, откуда взялась эта цифра.

Судно приписано к Курилам, а моряки работали в организациях, ведущих деятельность в Сахалинской области. Когда именно тела доставят в Россию, пока неизвестно.

Обстоятельства произошедшего остаются неясными. Ранее жена одного из умерших рассказывала, что её супруг прилетел в Китай 23 июля, чтобы перегнать судно во Владивосток. Отправление задержалось из-за проблем с кораблём, а 2 августа женщине сообщили о смерти мужа.

Родственники добиваются установления причин случившегося. По словам одной из семей, им предлагали кремировать тело в Китае без вскрытия, однако близкие настояли на проведении необходимых исследований.

Накануне Life.ru писал, что, по словам супруги одного из моряков, на судне в период с 26 июля по 2 августа умерли четверо мужчин. Женщина утверждала, что версии причин смерти менялись, а сама она более двух недель добивалась вскрытия.