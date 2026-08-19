Туристы из Петербурга попали под камнепад в горах КБР — к ним идут 16 спасателей

В Черекском районе Кабардино-Балкарии ищут трёх туристов из Санкт-Петербурга. Они находились на пике «20 лет ВЛКСМ» (высота 2200 метров), но в результате камнепада получили ушибы разной степени тяжести и ждут помощи. Об этом сообщили представители регионального МЧС.

«В Черекском районе на пике «20 лет ВЛКСМ» (высота 2200 метров), группа из 3 человек просит о помощи. В результате камнепада, туристы из Санкт-Петербурга получили ушибы разной степени», — говорится в сообщении главка.

К месту происшествия выдвинулись 16 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Информация о состоянии пострадавших и ходе операции уточняется. Спасатели продолжают работу.

Ранее Life.ru писал о другой спасательной операции — на Эльбрусе туристам потребовалась помощь из-за резкого ухудшения погоды. Спасатели нашли несколько групп альпинистов, которые не могли спуститься самостоятельно. Всех вывели в безопасное место, никто не пострадал.