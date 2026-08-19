В камне возрастом 3,5 млрд лет нашли древнейший прямой след жизни на Земле

В восточной Индии обнаружили породу возрастом около 3,5 млрд лет, которая может хранить один из наиболее убедительных древнейших следов жизни на Земле. Исследователи считают, что углеродистые прослойки внутри кремнистого камня образовались в результате деятельности микроорганизмов. Об этом сообщает журнал PNAS.

Находку сделали в кратоне Сингхбхум. От самих организмов не осталось тел — но спустя три с половиной миллиарда лет внутри камня сохранилась их химическая «тень». Учёные увидели там чередующиеся микроскопические слои кремнезёма и углеродистого вещества. По строению они напоминают микробный мат — многослойное сообщество бактерий и архей.

Главным аргументом стал возраст самой породы. Его удалось определить непосредственно по цирконам, связанным с её формированием. Уран-свинцовое датирование показало около 3,497 млрд лет, что выгодно отличает находку от ряда более древних, но спорных свидетельств жизни, возраст которых устанавливался косвенно.

Дополнительным подтверждением стал изотопный состав углерода. Соотношение углерода-12 и углерода-13 оказалось характерным для биологических процессов, а спектроскопия показала сохранность древнего керогена. Авторы называют образец древнейшей напрямую датированной породой с подтверждённой биосигнатурой.

При этом окончательную точку ставить рано. Учёным ещё предстоит независимая проверка того, действительно ли цирконы точно датируют момент формирования породы и нельзя ли объяснить углеродистые слои небиологическими процессами.

Ранее Life.ru рассказывал о другой находке, проливающей свет на раннюю эволюцию жизни. Палеонтологи изучили окаменелости организма Spriggina floundersi возрастом более 500 млн лет и обнаружили у него, вероятно, древнейшее свидетельство выраженной асимметрии поведения — своеобразной «праворукости».