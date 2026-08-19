В Екатеринбурге ФСБ накрыла подпольный цех по очистке золота для сбыта в Москве

В Екатеринбурге силовики пресекли деятельность группы, организовавшей нелегальное производство по очистке золота и серебра для последующей продажи в Москве. Информацию раскрыли в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ накрыла подпольную лабораторию по очистке драгметаллов в Свердловской области. Видео © ЦОС ФСБ РФ

По данным ведомства, четверо местных жителей наладили кустарную переработку драгметаллов, добывая их из вторичного сырья. Химический процесс аффинажа проводился в подпольной лаборатории, а готовый продукт переправляли в столицу для последующей реализации через межрегиональный канал.

Фигурантов задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. При обысках обнаружили готовые гранулы драгоценных металлов на сумму не менее 13,3 млн рублей, а также свыше 800 кг сырья, содержащего ценные компоненты.

Следственные органы ГСУ ГУ МВД по Москве открыли дела по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). Максимальное наказание по этой статье — семь лет заключения.

В ФСБ отметили, что сейчас продолжаются оперативные мероприятия. Правоохранители ищут других лиц, которые могут быть замешаны в этой схеме.

Аффинаж представляет собой технологию очистки тяжёлых металлов от примесей. Легально заниматься такой деятельностью в стране могут лишь организации из утвержденного правительством перечня.

Ранее сообщалось, что подпольный склад с оружием и боеприпасами нашли у жителя Петербурга. У мужчины изъяли два автомата, два пистолета, пять винтовок и свыше тысячи патронов калибра 9 мм.