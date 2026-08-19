«Зашился» и сорвался с близнецом: Названа причина госпитализации звезды «Приключений Электроника»

Звезда «Приключений Электроника» Владимир Торсуев остаётся в московской больнице после жалоб на боли в области печени. Актёра госпитализировали минувшей ночью, сейчас ему ставят капельницы, сообщает SHOT.

Артист рассчитывал вернуться домой уже сегодня, однако врачи предупредили, что лечение займёт несколько дней. Сам Торсуев назвал госпитализацию «плановой» и объяснил её желанием проверить состояние здоровья.

По данным телеграм-канала, близкие актёра рассказали о проблемах с алкоголем у Владимира и его брата-близнеца Юрия. Они утверждают, что ранее артисты кодировались от зависимости, но в последнее время снова начали выпивать.

О госпитализации Торсуева стало известно утром 19 августа. Оказалось, что актёра доставили в одну из столичных клиник для обследования. Несколько ближайших дней он проведёт под наблюдением медиков.