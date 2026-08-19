Рустем Умеров стал управляющим американской компании Asret Transportation

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в апреле 2026 года был внесён в документы американской Asret Transportation LLC как зарегистрированный агент и управляющий компании. Об этом сообщает телеграм-канал Baza, изучивший корпоративные записи во Флориде.

Интерес к фирме возник ещё в конце 2025 года на фоне антикоррупционных расследований на Украине. Тогда Умерова подозревали в схемах при закупках для ВСУ, включая поставки некачественных бронежилетов. По предварительным данным, часть средств по контрактам, финансировавшимся при участии Минфина США, могла уходить Asret Transportation LLC.

Далее деньги якобы перечислялись кредиторам компании. Эти юрлица объединяло одно — все они были зарегистрированы во Флориде, начинались со слова Astem и были оформлены на жену, брата и отца Умерова. При этом ранее доказать прямую связь самой Asret Transportation с бывшим министром обороны Украины не удалось.

Теперь, как узнали журналисты, в корпоративных документах появилась фамилия самого Умерова. Юридический адрес фирмы также совпал с его американским адресом — квартирой на Уайтхолл-Драйв в городе Дэйви. Жильё площадью около 130 квадратных метров оценивается в $252,5 тысячи, или примерно 21,5 млн рублей. В апреле 2025 года его предлагали в аренду за $2550 в месяц, а 16 июня объявление сняли.