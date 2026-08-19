Две женщины погибли после наезда авто на остановку в Киеве, ещё четверо ранены

Две женщины погибли, ещё четыре человека получили травмы после того, как легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

Погибший человек и повреждённая машина. Фото © Полиция Украины

Авария произошла утром на Чоколовском бульваре. По предварительной версии правоохранителей, 23-летний водитель Volkswagen потерял управление и сначала столкнулся с маршрутным автобусом.

После первого удара легковушку отбросило к остановке, где находились люди. Две женщины получили смертельные травмы, ещё четверо пострадали.

Водителя проверили на алкоголь. Алкотестер показал, что молодой человек был трезв. После ДТП его задержали, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как уже сообщал Life.ru, смертельное ДТП произошло утром в Соломенском районе. Автомобиль на огромной скорости столкнулся с маршрутным автобусом, а затем и въехал в остановку с людьми.