Трассу «Таврида» и ещё две дороги перекрыли в Севастополе из-за обнаружения БПЛА

В Севастополе временно перекрыто движение на нескольких участках дорог в связи с обнаружением вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Движение закрыто в обе стороны на участке с 271 по 275 километр трассы «Таврида». Также перекрыта улица Чернореченская — от посёлка Водоканал до развилки в районе Верхнесадового. Ограничен проезд и по дороге «Штурмовое — Хмельницкое».

«Если кому-то необходимо попасть в Инкерман, то используйте альтернативный объезд через Лабораторное шоссе. Со стороны Симферополя проезд в город через Инкерман. Просьба заранее планировать свой маршрут», — написал Развожаев.

Движение будет восстановлено после того, как спецслужбы завершат работу. О сроках открытия дорог сообщат дополнительно.

Ранее у пляжа в районе Парка Победы в Севастополе нашли беспилотник — предположительно с боевым зарядом. Территорию оцепили, отдыхающих эвакуировали. Дрон оказался в море после одной из атак ВСУ. Скорее всего, его подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и он упал в воду.