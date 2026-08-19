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19 августа, 08:09

Экс-депутат Рады раскрыл, кто стоит за призывом Фёдорова к выборам на Украине

Экс-нардеп Олейник: За Фёдоровым с его президентскими амбициями стоит МИ-6

Обложка © ТАСС / Fredrik Sandberg

Обложка © ТАСС / Fredrik Sandberg

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что за экс-министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым, объявившим о необходимости проведения выборов, стоит Великобритания. В беседе с «Газете.ru» он назвал это заявкой на президентскую кампанию и попыткой раскачать украинское общество для переформатирования власти.

По словам Олейника, Фёдорова поддерживают политически и финансово Фонд Сороса* и британская разведка МИ-6. Экс-нардеп утверждает, что на Украине сейчас идёт борьба между двумя мощными внешними центрами влияния — Вашингтоном и Лондоном. К американской группе он отнёс Кирилла Буданова**, Давида Арахамию и Рустема Умерова, а к британской — Владимира Зеленского и Михаила Фёдорова.

Заявления о выборах в условиях продолжающегося конфликта рассматриваются экспертом как инструмент внутриполитической борьбы, инициированный внешними игроками. По его оценке, разные группы элит ориентируются на различных зарубежных кураторов, что создаёт напряжение внутри правящей коалиции.

«Страна.ua»: Зеленский может получить «внутренний фронт» из-за выборов
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Ранее Life.ru рассказывал, что Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший глава Минобороны призвал не откладывать возвращение избирательного процесса до окончания конфликта.

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*Деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации.

**Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Дарья Нарыкова
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