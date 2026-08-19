Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что за экс-министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым, объявившим о необходимости проведения выборов, стоит Великобритания. В беседе с «Газете.ru» он назвал это заявкой на президентскую кампанию и попыткой раскачать украинское общество для переформатирования власти.

По словам Олейника, Фёдорова поддерживают политически и финансово Фонд Сороса* и британская разведка МИ-6. Экс-нардеп утверждает, что на Украине сейчас идёт борьба между двумя мощными внешними центрами влияния — Вашингтоном и Лондоном. К американской группе он отнёс Кирилла Буданова**, Давида Арахамию и Рустема Умерова, а к британской — Владимира Зеленского и Михаила Фёдорова.

Заявления о выборах в условиях продолжающегося конфликта рассматриваются экспертом как инструмент внутриполитической борьбы, инициированный внешними игроками. По его оценке, разные группы элит ориентируются на различных зарубежных кураторов, что создаёт напряжение внутри правящей коалиции.

Ранее Life.ru рассказывал, что Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший глава Минобороны призвал не откладывать возвращение избирательного процесса до окончания конфликта.

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