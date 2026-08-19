Редкие издания русских классиков стали целью серии краж из европейских библиотек. Злоумышленники охотились прежде всего за книгами Александра Пушкина, а также Николая Гоголя, Михаила Лермонтова и других авторов, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Европол ранее сообщал как минимум о 170 похищенных изданиях общей стоимостью около €2,5 млн.

Схема во многих случаях была похожей. Посетители представлялись исследователями, заказывали редкие книги, фотографировали и измеряли их, а позднее оригиналы исчезали либо заменялись копиями. Жертвами стали библиотеки сразу нескольких европейских стран, среди которых Германия, Франция, Швейцария, Польша и Чехия. В Берлинской государственной библиотеке пропали пять редких русскоязычных изданий.

Среди них оказались три книги Пушкина: издания «Братьев-разбойников» 1827 года, «Бориса Годунова» 1831-го и «Кавказского пленника» 1828-го. Стоимость сопоставимых экземпляров на антикварном рынке может исчисляться шестизначными суммами в евро.

Расследование приобрело международный масштаб. В апреле 2024 года Европол сообщил о задержании девяти граждан Грузии, подозреваемых в причастности к кражам, а летом 2026 года несколько фигурантов предстали перед судом во Франции. При этом судьба значительной части похищенных книг остаётся неизвестной. Следователи продолжают устанавливать, куда именно попали редкие издания после вывоза из библиотек.

Ранее семь стран Восточной Европы сообщили Еврокомиссии о снижении туристического потока в приграничных регионах. В основном куророты пользовались спросом у россиян. Сейчас поток из РФ сильно просел, так как Европа всячески граничивает любые контакты.