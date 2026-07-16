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Регион
16 июля, 15:38

Полянский заявил, что в Европе готовы убивать русских

Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Обложка © AP/TASS

Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Обложка © AP/TASS

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что реакция европейских стран на атаки Киева свидетельствует, по его мнению, о готовности оправдывать насилие в отношении русских. С таким заявлением дипломат выступил на заседании Постоянного совета организации.

По словам Полянского, удары по российской территории, в результате которых погибают мирные жители, европейские политики квалифицируют как допустимую самооборону Украины.

Полянский: Ответ России на атаку в Старобельске в ОБСЕ слушал полный зал
Полянский: Ответ России на атаку в Старобельске в ОБСЕ слушал полный зал

«Становится очевидно, что русских в Европе готовы и хотят убивать и не считают никакие действия в отношении них преступлением», — заявил постпред.

Полянский также обвинил европейские страны в игнорировании проявлений неонацизма на Украине. По его мнению, нынешняя политика европейских элит всё сильнее приобретает русофобский характер.

Постпред Полянский ответил на призывы Украины исключить Россию из ОБСЕ
Постпред Полянский ответил на призывы Украины исключить Россию из ОБСЕ

В качестве ещё одного проявления этой тенденции дипломат назвал ограничения, затрагивающие российскую культуру, спортсменов и средства массовой информации. Ранее российская делегация в ОБСЕ неоднократно критиковала введённые в Европе запреты на работу российских СМИ. Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что лично он бы отдал распоряжение о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако решение — за президентом Владимиром Путиным.

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Марина Фещенко
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