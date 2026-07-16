Полянский заявил, что в Европе готовы убивать русских
Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Обложка © AP/TASS
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что реакция европейских стран на атаки Киева свидетельствует, по его мнению, о готовности оправдывать насилие в отношении русских. С таким заявлением дипломат выступил на заседании Постоянного совета организации.
По словам Полянского, удары по российской территории, в результате которых погибают мирные жители, европейские политики квалифицируют как допустимую самооборону Украины.
«Становится очевидно, что русских в Европе готовы и хотят убивать и не считают никакие действия в отношении них преступлением», — заявил постпред.
Полянский также обвинил европейские страны в игнорировании проявлений неонацизма на Украине. По его мнению, нынешняя политика европейских элит всё сильнее приобретает русофобский характер.
В качестве ещё одного проявления этой тенденции дипломат назвал ограничения, затрагивающие российскую культуру, спортсменов и средства массовой информации. Ранее российская делегация в ОБСЕ неоднократно критиковала введённые в Европе запреты на работу российских СМИ. Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что лично он бы отдал распоряжение о выходе России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, однако решение — за президентом Владимиром Путиным.
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