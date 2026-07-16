Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что реакция европейских стран на атаки Киева свидетельствует, по его мнению, о готовности оправдывать насилие в отношении русских. С таким заявлением дипломат выступил на заседании Постоянного совета организации.

По словам Полянского, удары по российской территории, в результате которых погибают мирные жители, европейские политики квалифицируют как допустимую самооборону Украины.

«Становится очевидно, что русских в Европе готовы и хотят убивать и не считают никакие действия в отношении них преступлением», — заявил постпред.

Полянский также обвинил европейские страны в игнорировании проявлений неонацизма на Украине. По его мнению, нынешняя политика европейских элит всё сильнее приобретает русофобский характер.