ВСУ бросили под Сумы медийную «Запорожскую сечь» из-за колоссальных потерь

ВСУ перебрасывают дополнительные силы на Сумское направление из-за колоссальных потерь при попытках остановить продвижение Армии России. Об этом сообщили в телеграм-канале «Северный Ветер». В частности, речь идёт о медийной 55-й отдельной артиллерийской бригаде «Запорожская сечь».

«На фоне колоссальных потерь в живой силе и технике 50-й артиллерийской бригады ВСУ 14 АК, отвечающей за данный участок фронта, враг вынужден перебрасывать из Донбасса расчёты медийной 55 оабр «Запорожская сечь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что неудачные контратаки под Сумами обернулись для ВСУ большими потерями. Так, у села Садки уничтожены десантники 68-й бригады и штурмовики «Магуры»