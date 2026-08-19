Момент смертельного ДТП в Киеве попал на камеры наблюдения

В Киеве уличные камеры зафиксировали момент аварии с иномаркой, которая сначала врезалась в автобус, а потом в остановку, что привело к гибели двух женщин. Видео опубликовало МВД Украины.

ДТП с двумя жертвами в Киеве. Видео © МВД Украины

Судя по кадрам, чёрная легковушка неслась на огромной скорости. Чтобы избежать столкновения с автобусом, иномарке не осталось выбора, как попытаться уйти на соседнюю полосу, но резкому манёвру помешал соседний автомобиль. В результате лихач задел борт автобуса, после чего влетел в остановку.

Напомним, две женщины погибли, ещё четыре человека получили травмы после того, как легковой автомобиль влетел в остановку общественного транспорта в Киеве. Авария произошла утром на Чоколовском бульваре. 23-летний водитель Volkswagen потерял управление и сначала столкнулся с маршрутным автобусом, а затем влетел в остановку. Виновника ДТП задержали, он был трезв.