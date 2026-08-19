«Решила жить для себя»: Новой пассии Прохора Шаляпина чуть меньше 70 лет

Новой возлюбленной певца Прохора Шаляпина чуть меньше 70 лет, за плечами у неё четыре брака. Певец рассказал, что состоятельная москвичка похоронила всех мужей и решила жить для себя.

Познакомились они в косметическом салоне, куда оба пришли на омолаживающие процедуры. Сейчас женщина восстанавливается после операции на суставе, которую пришлось сделать после неудачного падения.

У избранницы артиста есть квартира в центре Москвы и дача. При этом отношения с детьми у неё испортились. По словам звезды, наследники постоянно требуют денег, но не дают матери любви. В итоге женщина решила тратить состояние на себя, а детям оставить то, что останется.

«Она мне симпатична, мы хорошо дружим», — признался артист в интервью kp.ru.

Ранее Прохор Шаляпин уже рассказывал о романе с богатой москвичкой, пережившей четырёх мужей. Тогда певец отметил, что его избранница восстанавливается после операции и может позволить себе дорогостоящее лечение.