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19 августа, 09:05

«Решила жить для себя»: Новой пассии Прохора Шаляпина чуть меньше 70 лет

Прохор Шаляпин рассказал о романе с новой возлюбленной, которой почти 70 лет

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

Новой возлюбленной певца Прохора Шаляпина чуть меньше 70 лет, за плечами у неё четыре брака. Певец рассказал, что состоятельная москвичка похоронила всех мужей и решила жить для себя.

Познакомились они в косметическом салоне, куда оба пришли на омолаживающие процедуры. Сейчас женщина восстанавливается после операции на суставе, которую пришлось сделать после неудачного падения.

У избранницы артиста есть квартира в центре Москвы и дача. При этом отношения с детьми у неё испортились. По словам звезды, наследники постоянно требуют денег, но не дают матери любви. В итоге женщина решила тратить состояние на себя, а детям оставить то, что останется.

«Она мне симпатична, мы хорошо дружим», — признался артист в интервью kp.ru.

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Ранее Прохор Шаляпин уже рассказывал о романе с богатой москвичкой, пережившей четырёх мужей. Тогда певец отметил, что его избранница восстанавливается после операции и может позволить себе дорогостоящее лечение.

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Борис Эльфанд
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