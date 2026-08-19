Названы регионы-лидеры по выдаче кредитных карт

В июле 2026 года россияне оформили 2,25 млн кредитов наличными, что на 38% больше, чем годом ранее. При этом выдача новых кредитных карт, напротив, сократилась на 1,6% к июню, до 1,27 млн штук, сообщили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ) и Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), пишет ТАСС.

Объём кредитования наличными достиг 487,04 млрд рублей. Это максимальное значение с начала 2025 года и на 1% выше июньского показателя. В годовом выражении прирост составил 45%.

Средний размер такого займа вырос до 216 тыс. рублей — на 5 тыс. больше, чем в июне. Срок кредитования при этом сократился: если в июле 2025 года он составлял 34 месяца, то теперь — 29.

За семь месяцев 2026 года граждане подписали 13,99 млн договоров на общую сумму 2,81 трлн рублей. За аналогичный период 2025-го было выдано 9,65 млн кредитов на 1,66 трлн рублей.

В сегменте кредитных карт динамика иная. В июле банки выпустили 1,27 млн новых карт против 1,3 млн в июне. Сильнее всего выдача просела в Иркутской области (-5,4%), Приморском (-5,1%) и Пермском (-5%) краях. Однако в Чувашии показатель вырос сразу на 17,1%, а в Воронежской области — на 1%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что сегмент кредиток остается на низком уровне. По его словам, в июле 2024 года, до ужесточения регулирования, таких карт выдавали почти вдвое больше.

В топ-5 регионов по объемам кредитов наличными вошли Москва (53,89 млрд рублей), Московская область (38,57 млрд), Санкт-Петербург (22,59 млрд), Краснодарский край (17,2 млрд) и Свердловская область (15,58 млрд). Самые крупные средние суммы займов зафиксированы в столице — 373 тыс. рублей, в Петербурге — 323 тыс., в ЯНАО и Подмосковье — по 298 тыс.

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