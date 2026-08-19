МЧС: В Хабаровском крае из-за паводка подтопило 13 населённых пунктов

В Хабаровском крае из-за паводка на Амуре подтопило 13 населённых пунктов. Вода зашла на 410 дачных и 19 приусадебных участков, а также на 11 внутрипосёлковых и два межпосёлковых участка дорог, сообщили в МЧС.

«В Хабаровском крае под влиянием паводка оказались 13 населённых пунктов, в которых вода зашла на 19 приусадебных и 410 дачных участков, 11 участков внутрипосёлковых и два участка межпосёлковых автодорог», — говорится в сообщении.

В Хабаровске и районе ситуация без изменений. В Нанайском районе добавились два подтопленных двора в селе Дубовый Мыс.

Уровень воды у Хабаровска — 503 см (опасная отметка — 600 см), у Комсомольска-на-Амуре — 462 см (опасная — 650 см). За сутки вода там поднялась на 10 см. Гидрологи ждут дальнейшего роста. Дожди усиливают паводок, а забитые ливнёвки приводят к кратковременным подтоплениям. В Хабаровске и Комсомольске работают насосы, откачивающие воду.

Ранее в начале августа на Дальнем Востоке зафиксировали новый подъём воды в Амуре. В Благовещенске тогда за сутки уровень вырос на 25 сантиметров — набережная частично ушла под воду. Волны перехлёстывались через ограждения, а прогулочные зоны больше были похожи на побережье во время шторма.