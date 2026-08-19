Мужчину с пистолетом задержали в фитнес-клубе на Воронцовских прудах

В фитнес-клубе на Воронцовских прудах в Москве задержали мужчину с пистолетом. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по столице.

Ранее в Елабуге молодой человек напал с ножом на 18-летнюю девушку прямо в цветочном магазине, а затем покончил с собой. Это произошло 17 августа в магазине на улице Строителей. На глазах у посетителей 24-летний местный житель несколько раз ударил ножом свою знакомую, после чего свёл счёты с жизнью.