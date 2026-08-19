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19 августа, 09:11

Мужчину с пистолетом задержали в фитнес-клубе на Воронцовских прудах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В фитнес-клубе на Воронцовских прудах в Москве задержали мужчину с пистолетом. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по столице.

Вооружённого мужчину задержали в фитнес-клубе на Воронцовских прудах. Видео © Telegram / Главноt управления Росгвардии по Москве

По данным ведомства, оружие оказалось боевым. Выстрелить мужчина не успел — его оперативно задержали сотрудники Росгвардии.

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Александра Мышляева
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