Ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР начался августовский путч — одна из самых драматичных попыток изменить ход события последних месяцев существования Советского Союза. Группа высокопоставленных государственных и партийных деятелей объявила о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Его члены выступали против подписания нового Союзного договора, считая, что он приведёт к фактическому распаду единого государства.

Михаила Горбачёва, находившегося в Крыму, объявили неспособным исполнять обязанности президента СССР. В Москву ввели военную технику, а телевидение вместо привычных передач многократно показывало балет «Лебединое озеро». Против ГКЧП выступило руководство РСФСР во главе с Борисом Ельциным. Центром сопротивления стал московский Белый дом, возле которого собрались тысячи людей.

Через три дня попытка переворота провалилась. Войска начали покидать столицу, членов ГКЧП задержали, а Горбачёв вернулся в Москву. Августовские события резко ослабили союзную власть и ускорили распад СССР. Уже в декабре 1991 года Советский Союз прекратил существование. А в отколовшихся республиках начались межнациональные конфликты, отголоски которых до сих пор докатываются до наших дней.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что после распада Советского Союза некоторые силы на Западе рассчитывали на дальнейшее дробление России. В тот период положение страны оставалось нестабильным и было неясно, сможет ли она сохранить единство.