Московское и Свердловское княжества: Песков описал желанный для Запада сценарий

После распада Советского Союза некоторые силы на Западе рассчитывали на дальнейшее дробление России. Об этом Дмитрий Песков заявил на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.

По словам пресс-секретаря президента, в тот период положение страны оставалось нестабильным и было неясно, сможет ли она сохранить единство.

«На Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге, мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — сказал Песков.

Он связал укрепление российской государственности с приходом Владимира Путина к власти. До этого, отметил представитель Кремля, страну продолжало «трясти» после распада СССР.

Песков также заявил, что в 1990-е годы у России практически не было собственных каналов, через которые она могла бы доносить свою позицию до зарубежной аудитории.