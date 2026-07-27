Московское и Свердловское княжества: Песков описал желанный для Запада сценарий
Песков заявил о желании Запада раздробить Россию после распада СССР
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После распада Советского Союза некоторые силы на Западе рассчитывали на дальнейшее дробление России. Об этом Дмитрий Песков заявил на форуме «Территория смыслов» в Солнечногорске.
По словам пресс-секретаря президента, в тот период положение страны оставалось нестабильным и было неясно, сможет ли она сохранить единство.
«На Западе очень многие хотели, чтобы осталось Московское княжество, княжество в Свердловске, в Екатеринбурге, мелкие страны, которые можно потом съесть без отрыжки», — сказал Песков.
Он связал укрепление российской государственности с приходом Владимира Путина к власти. До этого, отметил представитель Кремля, страну продолжало «трясти» после распада СССР.
Песков также заявил, что в 1990-е годы у России практически не было собственных каналов, через которые она могла бы доносить свою позицию до зарубежной аудитории.
Ранее и президент Владимир Путин неоднократно поднимал тему того, как Запад после распада СССР решал все вопросы с Россией с позиций силы. Российский лидер напоминал и о попытках Запада обвинить Советский Союз в развязывании войны даже после нападения нацистской Германии 22 июня 1941 года.
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