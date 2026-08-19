ГКЧП: расшифровка, суть и в каком году это произошло Оглавление Что такое ГКЧП и как расшифровывается В каком году и когда произошел ГКЧП Состав ГКЧП: кто входил в комитет Как провалился путч: хроника 19–21 августа Что было после: аресты и последствия FAQ: частые вопросы Как расшифровывается аббревиатура ГКЧП? В каком году произошел ГКЧП? Кто входил в состав ГКЧП? Сколько дней длился путч? Чем закончился ГКЧП и как он повлиял на распад СССР? Разбираем, что такое ГКЧП: расшифровка аббревиатуры, состав комитета, в каком году произошёл путч и как он провалился 21 августа 1991 года. 19 августа, 00:01 ГКЧП 1991: 35 лет назад произошёл Августовский путч. Обложка © РИА Новости / Федосеев

19 августа 1991 года начались события, вошедшие в историю как Августовский путч. Группа высших руководителей СССР попыталась отстранить президента Михаила Горбачёва от управления страной, создав Госкомитет по чрезвычайному положению.

Что такое ГКЧП и как расшифровывается

ГКЧП — это Государственный комитет по чрезвычайному положению. Именно так расшифровывается аббревиатура, которой обозначали созданный в августе 1991 года чрезвычайный орган власти СССР.

Его создали с целью остановить политические и государственные изменения, которые, по мнению его участников, угрожали сохранению Советского Союза. В частности, организаторы путча выступали против нового Союзного договора, подписание которого было намечено на 20 августа. Договор должен был значительно расширить полномочия союзных республик и изменить устройство страны, а сам Советский Союз был бы трансформирован в Союз Суверенных Государств (ССГ). Участник тех событий Андрей Дунаев, занимавший пост замминистра внутренних дел РСФСР рассказывал Life.ru, что на самом деле заговорщики сформировали комитет ради сохранения своих постов, которые они могли потерять в случае создания ССГ.

«Они спасти себя самих хотели, а не страну. Я до последнего убеждался в том, что Горбачёв действовал ради уничтожения Компартии, и он сам заявил в Стамбуле как-то, что целью его политики было уничтожение Компартии», – вспоминал Дунаев.

Андрей Дунаев в 1991 году — замминистра внутренних дел РСФСР. Фото © ТАСС /Малышев Николай

В ночь с 18 на 19 августа участники заговора сформировали комитет. Утром 19 августа по советскому телевидению было объявлено о переходе полномочий к вице-президенту СССР Геннадию Янаеву. Сам Горбачев находился на отдыхе в Форосе в Крыму и оказался фактически изолирован от внешнего мира.

ГКЧП рассчитывал использовать чрезвычайное положение, силовые структуры и поддержку союзного руководства для стабилизации ситуации. Однако комитет не получил полного и беспрекословного подчинения государственных органов и армии. В Москве главным центром сопротивления стал Дом Советов РСФСР — Белый дом, где находились российские руководители во главе с президентом России Борисом Ельциным.

В каком году и когда произошел ГКЧП

ГКЧП произошел в 1991 году — основные события августовского путча продолжались с 19 по 21 августа.

19 августа началось открытое выступление ГКЧП. В Москве появились войска и бронетехника, а по телевидению передали заявление о неспособности Михаила Горбачева исполнять обязанности президента СССР по состоянию здоровья. Геннадий Янаев объявил себя исполняющим обязанности президента.

20 августа противостояние продолжилось. Вокруг Белого дома собрались люди, выступившие против действий ГКЧП. В Москве был введен комендантский час, а военные подразделения получили распоряжения патрулировать город. При этом приказ о полномасштабном штурме Белого дома так и не был реализован.

События августа 1991: стороны и силы. Фото © Wikipedia / Иван Симочкин

В ночь на 21 августа произошло столкновение в тоннеле на Садовом кольце, в результате которого погибли три человека. Утром руководство Министерства обороны приняло решение о выводе войск из Москвы. В тот же день стало очевидно, что ГКЧП теряет контроль над ситуацией. К вечеру комитет фактически прекратил существование.

Состав ГКЧП: кто входил в комитет

В официально сформированный ГКЧП вошли восемь человек — представители партийного, государственного, силового и промышленного руководства СССР:

Геннадий Янаев — вице-президент СССР. С 19 августа объявил о переходе к нему полномочий президента и фактически возглавил ГКЧП.

Валентин Павлов — председатель Совета министров СССР, премьер-министр.

Валентин Павлов — премьер-министр СССР, член ГКЧП. Фото © Wikipedia / Minfin.gov.ru

Владимир Крючков — председатель КГБ СССР.

Владимир Крючков — глава КГБ СССР, член ГКЧП. Фото © Wikipedia / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров / ТАСС

Дмитрий Язов — министр обороны СССР, маршал Советского Союза.

Дмитрий Язов — министр обороны СССР, член ГКЧП. Фото © WIkipedia / Mil.ru

Борис Пуго — министр внутренних дел СССР.

Олег Бакланов — первый заместитель председателя Совета обороны СССР.

Василий Стародубцев — председатель Крестьянского союза СССР.

Александр Тизяков — президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР.

Таким образом, в ГКЧП были представлены ключевые силовые ведомства — КГБ, МВД и Министерство обороны, а также правительство и представители промышленного и аграрного руководства. При этом ряд влиятельных людей, участвовавших в подготовке или поддерживавших действия комитета, формально членами ГКЧП не являлись.

Александр Иванович Тизяков, Василий Александрович Стародубцев, Борис Карлович Пуго, Геннадий Иванович Янаев, Олег Дмитриевич Бакланов (слева направо) Фото © ТАСС / Мусаэльян Владимир, Чумичев Александр

Как провалился путч: хроника 19–21 августа

19 августа

В ночь на 19 августа Горбачев был изолирован в своей резиденции в Форосе. Связь с внешним миром была ограничена. В Москве ГКЧП объявил о переходе страны на чрезвычайное положение и попытался представить свои действия как вынужденную меру для предотвращения кризиса.

В столицу были введены воинские подразделения и бронетехника. Однако российское руководство отказалось признать ГКЧП легитимным. Борис Ельцин и руководство РСФСР заняли позицию сопротивления. Ельцин находился в Белом доме, который постепенно превратился в главный штаб противников ГКЧП. Там начали собираться сторонники российского руководства, представители демократических движений и добровольцы.

20 августа

На следующий день противостояние продолжилось. Вокруг Белого дома выросли баррикады, к зданию стекались люди. По разным оценкам, в защите здания участвовали десятки тысяч человек. Одновременно внутри советского руководства не было единства относительно применения силы. Войска находились в Москве, но приказ о штурме Белого дома не был выполнен. Политическая инициатива постепенно переходила к противникам ГКЧП.

Почему ГКЧП провалился. Фото © Wikipedia / Ivtorov

Вечером в столице был введен комендантский час с 23:00 до 05:00. Передвижение военной техники в центре города продолжалось.

21 августа

Перелом наступил в ночь на 21 августа. В центре Москвы произошел инцидент с военной колонной в тоннеле под Садовым кольцом. Колонна бронетехники двигалась в районе Нового Арбата. Противники ГКЧП попытались остановить машины, блокировав проход. Погибли три человека: Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский.

Москва в августе 1991 года. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

После этой ночи ситуация изменилась. В руководстве армии усилились сомнения относительно дальнейшего применения войск. Утром главнокомандующий ВВС СССР Евгений Шапошников предложил Дмитрию Язову вывести войска из Москвы и прекратить деятельность ГКЧП. На заседании коллегии Министерства обороны эта позиция получила поддержку. Язов отдал приказ о выводе войск из столицы.

В тот же день Верховный Совет РСФСР начал чрезвычайную сессию. Руководители РСФСР потребовали восстановить полномочия Горбачева и прекратить действие решений ГКЧП. К вечеру стало очевидно, что путч проигран. Часть членов комитета отправилась в Форос, рассчитывая встретиться с Горбачевым и попытаться объяснить произошедшее.

С полной хроникой событий Августовского путча вы можете ознакомиться здесь.

Что было после: аресты и последствия

После провала путча начались задержания членов ГКЧП. 21 августа генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков санкционировал арест членов ГКЧП. 22 августа были задержаны Геннадий Янаев, Владимир Крючков, Дмитрий Язов и Александр Тизяков. В тот же день стало известно о смерти Бориса Пуго: по официальной версии, он покончил с собой при попытке его задержания. Валентин Павлов был арестован 23 августа. В этот же день были задержаны Олег Бакланов и Василий Стародубцев.

22 августа Михаил Горбачев вернулся из Фороса в Москву. Его возвращение стало формальным восстановлением президента СССР в должности, но политическая ситуация к этому моменту уже радикально изменилась. Провал ГКЧП резко усилил позиции Бориса Ельцина и российского руководства. Вскоре была приостановлена деятельность КПСС на территории РСФСР, начался демонтаж союзных государственных структур. В декабре 1991 года СССР прекратил существование.

Что произошло после ГКЧП в августе 1991 года. Фото © ТАСС / ЕРА / VASSILI KORNEYEV

ГКЧП не был единственной причиной распада Советского Союза: к августу 1991 года кризис союзного государства уже был глубоким и многоуровневым. Однако провал путча существенно ускорил этот процесс. Попытка сохранить СССР с помощью чрезвычайных мер, напротив, ослабила центральную власть и усилила политические позиции союзных республик и российского руководства.

Уголовное дело против участников событий августа 1991 года продолжалось, но в 1993 году фигурантов дела освободили из-под стражи, а в феврале 1994 года Государственная Дума объявила амнистию. 1 марта Военная коллегия Верховного суда РФ прекратила дело на основании амнистии, после чего решение было обжаловано прокуратурой и дело направили на новое рассмотрение. В итоге большинство фигурантов согласились на амнистию; отдельное судебное разбирательство продолжилось в отношении Валентина Варенникова, который от амнистии отказался, чтобы доказать свою невиновность в суде.

FAQ: частые вопросы

Как расшифровывается аббревиатура ГКЧП?

ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению. Полное название органа — Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР.

В каком году произошел ГКЧП?

ГКЧП произошел в 1991 году. Основные события Августовского путча продолжались с 19 по 21 августа 1991 года.

Кто входил в состав ГКЧП?

В состав ГКЧП входили восемь человек: Геннадий Янаев, Валентин Павлов, Владимир Крючков, Дмитрий Язов, Борис Пуго, Олег Бакланов, Василий Стародубцев и Александр Тизяков.

Сколько дней длился путч?

Путч продолжался три дня — 19, 20 и 21 августа 1991 года. Уже 21 августа начался вывод войск из Москвы, а ГКЧП фактически прекратил существование.

Чем закончился ГКЧП и как он повлиял на распад СССР?

ГКЧП закончился провалом попытки государственного переворота. Горбачев вернулся в Москву 22 августа, участники комитета были арестованы или покончили с собой, а войска вывели из столицы. После путча позиции Бориса Ельцина и руководства союзных республик значительно усилились, а центральная власть СССР ослабла. Это стало одним из важнейших факторов, ускоривших распад Советского Союза в конце 1991 года.

Авторы Альмир Хабибуллин