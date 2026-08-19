Один из туристов-петербуржцев погиб под камнепадом в горах КБР

Один из трёх туристов из Санкт-Петербурга погиб во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Ещё двое получили травмы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла утром 19 августа в Черекском районе. Группа из трёх человек совершала восхождение на одну из вершин, когда на неё обрушились камни. Одного участника спасти не удалось. Двум пострадавшим оказывают медицинскую помощь, степень их травм не уточняется.

Следователи и криминалисты проводят доследственную проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее МЧС сообщало, что трое петербуржцев попали под камнепад в районе пика «20 лет ВЛКСМ», после чего к ним направились 16 спасателей. Позднее Следком уточнил, что один человек получил смертельные травмы.