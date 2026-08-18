Найденные на Эльбрусе альпинисты не ожидали, что их спасут

Альпинисты из Крыма, которых искали на Эльбрусе минувшей ночью, сами не ожидали, что за ними придут спасатели. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель группы Василий Ржанов.

«Мы укрылись в хижине «Red Fox» и решили ждать погодного окна. Думали в пять утра нормальное окошко будет, спустимся. Совсем не ожидали, что нас придут спасать. Мы уже спали, и тут открывается дверь, прибывают спасатели. «Здравствуйте, как ваши дела? Нормально». Вместе с ними спустились вниз, всё хорошо», — рассказал он.

Связи не было — на седловине мобильный не ловит, а рации из-за урагана не работали. Ржанов также отметил, что тревогу подняли альпинисты, которые остались внизу: группа не вернулась в назначенный срок, погода испортилась, и они сообщили в МЧС. Спасатели вышли на поиски и нашли их.