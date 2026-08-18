Найденные на Эльбрусе альпинисты не ожидали, что их спасут
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Альпинисты из Крыма, которых искали на Эльбрусе минувшей ночью, сами не ожидали, что за ними придут спасатели. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель группы Василий Ржанов.
«Мы укрылись в хижине «Red Fox» и решили ждать погодного окна. Думали в пять утра нормальное окошко будет, спустимся. Совсем не ожидали, что нас придут спасать. Мы уже спали, и тут открывается дверь, прибывают спасатели. «Здравствуйте, как ваши дела? Нормально». Вместе с ними спустились вниз, всё хорошо», — рассказал он.
Связи не было — на седловине мобильный не ловит, а рации из-за урагана не работали. Ржанов также отметил, что тревогу подняли альпинисты, которые остались внизу: группа не вернулась в назначенный срок, погода испортилась, и они сообщили в МЧС. Спасатели вышли на поиски и нашли их.
Напомним, что группа начала восхождение 16 августа около 22:00, однако в установленное время не вышла на связь. Альпинисты остановились в нескольких десятках метров от вершины из-за ухудшения погоды и отсутствия связи. Спасатели продолжали поиски более шести часов.
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