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18 августа, 10:42

Найденные на Эльбрусе альпинисты не ожидали, что их спасут

Обложка © Wikipedia / JukoFF

Обложка © Wikipedia / JukoFF

Альпинисты из Крыма, которых искали на Эльбрусе минувшей ночью, сами не ожидали, что за ними придут спасатели. Об этом РИА «Новости» рассказал руководитель группы Василий Ржанов.

«Мы укрылись в хижине «Red Fox» и решили ждать погодного окна. Думали в пять утра нормальное окошко будет, спустимся. Совсем не ожидали, что нас придут спасать. Мы уже спали, и тут открывается дверь, прибывают спасатели. «Здравствуйте, как ваши дела? Нормально». Вместе с ними спустились вниз, всё хорошо», — рассказал он.

Связи не было — на седловине мобильный не ловит, а рации из-за урагана не работали. Ржанов также отметил, что тревогу подняли альпинисты, которые остались внизу: группа не вернулась в назначенный срок, погода испортилась, и они сообщили в МЧС. Спасатели вышли на поиски и нашли их.

Пропавшая группа на Эльбрусе не дошла до вершины несколько десятков метров
Пропавшая группа на Эльбрусе не дошла до вершины несколько десятков метров

Напомним, что группа начала восхождение 16 августа около 22:00, однако в установленное время не вышла на связь. Альпинисты остановились в нескольких десятках метров от вершины из-за ухудшения погоды и отсутствия связи. Спасатели продолжали поиски более шести часов.

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Наталья Афонина
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