Более 100 мёртвых птиц нашли в морозилке в московском антикафе

Более 100 мёртвых птиц обнаружили в морозилке антикафе в Москве. Об этом сообщает прокуратура столицы.

«В морозильной камере в антикафе были обнаружены более 100 мёртвых птиц, в ходе исследования которых выявлены травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку после поступивших обращений. Всего в заведении содержали свыше двух сотен пернатых. Инспекция выявила там множественные нарушения правил ответственного обращения с животными, а также требований ветеринарного и лицензионного законодательства.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «д» части 2 статьи 245 УК РФ — речь идет о жестоком обращении с животными.

Ход расследования находится под контролем надзорного ведомства. Кроме того, виновных должностных лиц уже привлекли к административной ответственности.

Ранее в Ингушетии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными из-за видео с медвежонком. Ролик появился в соцсетях 15 июня. На кадрах несколько молодых людей в Назрани кормят животное неким веществом, предположительно снюсом, и смеются над его реакцией.