«Лучше встретимся в кафе»: Каждый десятый россиянин стесняется принимать гостей дома

Каждый десятый россиянин (10%) признался, что не может принимать гостей дома так, как ему хотелось бы. При этом для большинства опрошенных (44%) внешний вид жилья не имеет значения — важнее само общение. Для 21% оценка гостей всё же немного важна, а 19% считают производство хорошего впечатления частью удовольствия от приёма. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования.

Основной причиной дискомфорта стала нехватка пространства: почти каждому четвёртому (24%) недостаточно места для комфортных встреч. Это напрямую влияет на частоту домашних посиделок: еженедельно гостей приглашают лишь 15%, пару раз в месяц — 28%, а четверть респондентов вообще не собирает близких дома, предпочитая кафе и рестораны.

Чаще всего поводом для встречи становятся дни рождения и праздники (59%) или спонтанные собрания с друзьями (46%). Принимают гостей преимущественно в гостиной (41%), на кухне (33%) или в совмещённом пространстве (19%).

Главным пожеланием к планировке стало увеличение гостиной (26%), наличие балкона или террасы (19%) и отдельной столовой (14%). Около 6% мечтают о кухне-острове, гостевом санузле или гардеробной для верхней одежды, а 22% не стали бы ничего менять. Немаловажную роль играет и придомовая территория: 25% гуляют с гостями во дворе, 16% используют его как пространство для детей, а у 17% благоустроенная территория отсутствует вовсе.

А ранее россиянам объяснили, поможет ли бесконечный просмотр объявлений купить квартиру мечты. По словам специалиста, дримскроллинг оказался распространён среди россиян: 34% регулярно смотрят объявления о недоступных квартирах и домах, ещё 27% делают это время от времени.