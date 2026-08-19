Мэрия Омска опровергла фейк о платном въезде на кладбища

Плату за въезд на муниципальные кладбища Омска вводить не собираются. Распространяемую в соцсетях информацию об этом в городской администрации назвали фейком. В мэрии пояснили, что деньги могут потребовать не за сам въезд, а за отдельные работы на территории кладбища.

Речь, в частности, идет об установке или замене надгробий, а также об уборке и вывозе отходов, если для этого привлекают работников кладбища. При этом выполнять такие работы можно самостоятельно — в таком случае оплачивать услуги сотрудников не потребуется, передаёт РИА «Новости».

В администрации также напомнили, что юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны самостоятельно организовывать сбор и вывоз отходов, которые образуются в процессе их деятельности. Такое требование предусмотрено федеральным законодательством.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появится сервис поиска мест на кладбищах. В электронную базу планируют внести сведения о 14 тысячах кладбищ. Через систему пользователям будут доступны 15 онлайн-услуг, связанных с организацией захоронений.