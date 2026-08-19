Генконсульство России обратилось в госорганы КНР из-за смерти моряков
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Российские дипломаты обратились в государственные органы КНР в связи с гибелью трёх моряков из РФ. Об этом журналистам рассказал сотрудник Генконсульства в Шэньяне.
«Генеральное консульство России в Шэньяне обратилось <...> с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте с российскими моряками, который, предположительно, произошёл в провинции Ляонин», — проинформировал он.
Напомним, по словам супруги одного из моряков, в период с 26 июля по 2 августа на судне умерли несколько членов экипажа. При этом предполагаемые причины постоянно менялись. Женщина утверждает, что более двух недель добивалась от перевозчика вскрытия тела. Всех почивших планируют вернуть в РФ.
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