Генконсульство России обратилось в госорганы КНР из-за смерти моряков

Российские дипломаты обратились в государственные органы КНР в связи с гибелью трёх моряков из РФ. Об этом журналистам рассказал сотрудник Генконсульства в Шэньяне.

«Генеральное консульство России в Шэньяне обратилось <...> с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте с российскими моряками, который, предположительно, произошёл в провинции Ляонин», — проинформировал он.

Напомним, по словам супруги одного из моряков, в период с 26 июля по 2 августа на судне умерли несколько членов экипажа. При этом предполагаемые причины постоянно менялись. Женщина утверждает, что более двух недель добивалась от перевозчика вскрытия тела. Всех почивших планируют вернуть в РФ.