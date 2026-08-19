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19 августа, 09:20

Генконсульство России обратилось в госорганы КНР из-за смерти моряков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

Российские дипломаты обратились в государственные органы КНР в связи с гибелью трёх моряков из РФ. Об этом журналистам рассказал сотрудник Генконсульства в Шэньяне.

«Генеральное консульство России в Шэньяне обратилось <...> с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте с российскими моряками, который, предположительно, произошёл в провинции Ляонин», — проинформировал он.

Тела двух погибших на судне российских моряков доставят на родину из Китая
Тела двух погибших на судне российских моряков доставят на родину из Китая

Напомним, по словам супруги одного из моряков, в период с 26 июля по 2 августа на судне умерли несколько членов экипажа. При этом предполагаемые причины постоянно менялись. Женщина утверждает, что более двух недель добивалась от перевозчика вскрытия тела. Всех почивших планируют вернуть в РФ.

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Матвей Константинов
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