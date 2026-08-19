Новозеландка «умерла» на парковке и нарвалась на штраф после «воскрешения»

54-летняя жительница Новой Зеландии пережила остановку сердца на парковке супермаркета, а через несколько дней получила штраф за то, что её автомобиль простоял там слишком долго. Об этом сообщает Daily Mail.

Женщина потеряла сознание 26 июля возле магазина New World в Ореве неподалёку от Окленда. Сотрудники установили вокруг неё ширмы, а оказавшаяся рядом посетительница начала делать непрямой массаж сердца. Пульс удалось восстановить ещё до приезда скорой. Позднее медики, по словам отца пострадавшей, объяснили семье, что её сердце на короткое время действительно остановилось. Женщину доставили в больницу, а машина осталась возле супермаркета.

Вместо разрешённых 90 минут автомобиль простоял на парковке 341 минуту. Спустя несколько дней его владелице пришло требование заплатить 80 новозеландских долларов. Семья объяснила оператору парковки Smart Compliance Management обстоятельства, однако сначала компания лишь снизила сумму до 30 долларов. Женщина заплатила её, чтобы больше не заниматься спором.

После вмешательства руководства New World оператор отменил взыскание и принёс извинения. В компании признали, что при рассмотрении обращения не учли исключительные обстоятельства произошедшего.

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