Заработавший 90 млн Нагиев снизил цены на дубайские курсы для новых учеников

Актёр Дмитрий Нагиев снизил стоимость своих актёрских интенсивов в Дубае после слабого набора на предыдущие программы, которые, впрочем, принесли ему немало денег. Как сообщает Mash, отдельные курсы подешевели почти на 30%.

Сильнее всего изменилась цена короткой программы — её снизили на 10 тысяч дирхамов, что составляет около 243 тысяч рублей. Двухдневный курс теперь предлагается за 12 тысяч дирхамов вместо 17 тысяч, а недельный — за 19 тысяч вместо 26 тысяч.

По подсчётам канала, покупка мест сразу на всех трёх программах теперь обойдётся примерно на 535 тысяч рублей дешевле, чем раньше.

При этом снижение стоимости пока не привело к полной загрузке групп. Mash утверждает, что на двухдневный интенсив записались 15 человек при максимуме в 25 участников. Примерно столько же желающих набралось на недельную программу. Самым слабым оказался спрос на однодневный курс. По данным канала, предыдущий интенсив посетили пять человек при ожидаемых 8–10, а на ближайший пока записались только двое.

Mash также пишет, что сама программа занятий существенно не изменилась. Ранее канал сообщал, что дубайские интенсивы могли приносить Нагиеву более 90 млн рублей в год, а весной к ним добавился тревел-кемп в Грузии стоимостью около 2 млн рублей с человека. Программа была рассчитана на девять дней: участники должны были собраться в Тбилиси, после чего отправиться в пятизвёздочный дом в горах. В стоимость входили проживание, питание и развлекательная программа.