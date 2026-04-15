Нагиев запустил тревел-кемп за 2 млн, но сам туда не поедет

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев запустил новый формат заработка — тревел-кемп с тренингами в Грузии. Стоимость участия оценивается примерно в 2 млн рублей с человека.

По данным Mash, ближайшие офлайн-семинары в ОАЭ запланированы на май, после чего программа делает паузу. На лето артист, как сообщается, решил перейти в дистанционный формат. Схема предполагает, что участники собираются в Тбилиси, а затем отправляются в пятизвездочный дом в горах. Программа рассчитана на девять дней с проживанием, питанием и развлекательной частью.

Любопытно, что сам Нагиев на площадке присутствовать не будет. Как утверждают организаторы, он подключится несколько раз по видеосвязи, даст задания и будет курировать процесс удаленно. Внутри программы заявлены практики по работе с эмоциями, личными установками и творческими навыками, включая написание сценариев и обучение интервью. Финалом станет показ работ участников.

Ранее стало известно, что Нагиев столкнулся с отказом в участии в российских проектах из-за репутационных рисков после того, как его исключили из состава создателей фильма «Королёк моей любви». Он числился в списке претендентов ещё в прошлом году, однако на финальном этапе согласования его кандидатуру отменили. Создатели картины, съёмки которой прошли в Индии, решили не рисковать.