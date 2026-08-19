Калужанин расклеил интимные фото бывшей на её машине в отместку за расставание

В Калуге 35-летний мужчина предстанет перед судом за распространение интимных фотографий своей бывшей девушки. Он распечатал снимки и наклеивал их на её автомобиль, а также оставлял в почтовом ящике. Историю сильной обиды рассказали в следственном комитете по региону.

Оказалось, что после расставания мужчина испытывал к бывшей возлюбленной личную неприязнь и решил отомстить таким образом. Он сделал фотографии доступными для посторонних, чем нарушил неприкосновенность частной жизни девушки.

«СК России по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну)», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном распространении сведений о частной жизни. Следствием собрана достаточная доказательная база, дело передано в суд. Теперь бывшему возлюбленному грозит ответственность за содеянное.

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