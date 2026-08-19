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19 августа, 09:45

Обвинённого в домогательствах в Египте россиянина выпустили на свободу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RollAndSnap

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RollAndSnap

Гражданин России Сергей М., обвинённый в сексуальных домогательствах до местной женщины, вышел на свободу. Об этом журналистам рассказал источник. Суд издал постановление после оплаты залога в размере 20 тысяч фунтов (около 34 тысяч рублей).

На время, пока Сергей не покинет страну, для него забронировали номер. Когда он приедет в РФ, не уточняется.

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Напомним, причиной задержания россиянина стал инцидент на курорте: выпивши, мужчина упал на местную женщину, а та подала в полицию заявление о домогательствах. Сергея задержали, в дело вмешались российские дипломаты. Суд оправдал нашего соотечественника.

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Матвей Константинов
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