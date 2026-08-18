Суд в Египте оправдал россиянина по обвинению со стороны местной женщины

Суд в Египте оправдал россиянина Сергея М. по основному перечню обвинений после инцидента с местной туристкой в Шарм-эш-Шейхе. При этом мужчине назначили штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов — около 16,9 тысячи рублей.

О результатах заседания сообщили в посольстве России в Каире. При этом судебная история ещё не закончена: прокуратура провинции Южный Синай уже подала апелляцию и намерена обжаловать вынесенный приговор.

Нашего соотечественника задержали в отеле Renaissance после заявления местной жительницы. По данным источника РИА Новости в египетских правоохранительных органах, женщина обвинила россиянина в сексуальных домогательствах после того, как он упал на неё.

В протоколе задержания также было указано, что, по словам заявительницы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Российское посольство ранее сообщало, что туристу вменяли «нарушение правил поведения, принятых в исламе».

Сам россиянин и его близкие настаивали, что произошедшее было случайностью. По версии семьи, во время развлечений в отеле Сергей М. потерял равновесие и случайно задел женщину.

Ранее Life.ru рассказывал, что российское посольство взяло ситуацию на контроль. Дипломаты поддерживали связь с египетскими властями и родственниками задержанного и рассчитывали, что обвинения с россиянина будут сняты.