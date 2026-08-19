Был моряком: Тело пропавшего месяц назад пастора-сапбордиста нашли на озере в Кузбассе

В Кемеровской области нашли тело пастора одной из протестантских общин, который почти месяц числился пропавшим после прогулки на сапборде. О гибели мужчины 19 июля РЕН ТВ сообщила его супруга.

Пастор исчез 21 июня на озере Бирюзовом в Междуреченске. По словам близких, он хорошо ориентировался в этой местности и имел опыт службы на флоте, поэтому его исчезновение особенно встревожило родных.

Поиски продолжались несколько недель. В итоге спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас оно находится в морге.

Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно. Окончательные выводы должны сделать судебно-медицинские эксперты.

Ранее в Варшаве нашли мёртвым российского оппозиционера Сергея Власенко. Его тело обнаружили в квартире в районе Мокотув. Следователи назначили вскрытие и токсикологическую экспертизу, которые должны установить точную причину произошедшего.