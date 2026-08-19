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19 августа, 09:59

Верховная рада переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел

Андрей Сибига. Обложка © Пресс-служба МИД Украины

Андрей Сибига. Обложка © Пресс-служба МИД Украины

Верховная рада переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины. Об этом стало известно по итогам заседания парламента.

За соответствующее решение проголосовали 266 депутатов, против — ни одного. Ещё 14 парламентариев воздержались, 45 не голосовали. Всего в заседании участвовали 325 депутатов.

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Ранее профильный комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Теперь вопрос о назначении Хмары должен быть вынесен на голосование в сессионном зале парламента.

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Александра Мышляева
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