Верховная рада переназначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины. Об этом стало известно по итогам заседания парламента.

За соответствующее решение проголосовали 266 депутатов, против — ни одного. Ещё 14 парламентариев воздержались, 45 не голосовали. Всего в заседании участвовали 325 депутатов.

Ранее профильный комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал кандидатуру Евгения Хмары на пост министра обороны Украины. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. Теперь вопрос о назначении Хмары должен быть вынесен на голосование в сессионном зале парламента.