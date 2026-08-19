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19 августа, 10:09

«Текст до правки»: Загадочные посты появились на заброшенной странице Дурова* в VK

На странице Дурова* в VK появились новые посты впервые за 8 лет

Обложка © Telegram / Pavel Durov*

Обложка © Telegram / Pavel Durov*

На странице Павла Дурова* во «ВКонтакте» впервые примерно за восемь лет появились новые публикации. Две записи содержат одинаковую фразу: «Текст до правки». Кто именно разместил сообщения, точное неизвестно. Позже посты исчезли.

Скрины страницы Дурова*. Фото © VK / Павел Дуров*

Скрины страницы Дурова*. Фото © VK / Павел Дуров*

Сам основатель соцсети публично не объяснял появление записей, поэтому утверждать, что публикации сделал лично он, нельзя. До этого Дуров* последний раз активно использовал свою страницу во «ВКонтакте» в 2018 году на фоне первой блокировки Telegram в России.

«ВКонтакте» Дуров* создал в 2006 году, а покинул компанию 2014-м. Впоследствии он сосредоточился на развитии Telegram.

Деньги за подписку уплывают не Дурову: раскрыта схема платежей за Telegram Premium через украинку из Британии
Деньги за подписку уплывают не Дурову: раскрыта схема платежей за Telegram Premium через украинку из Британии

Накануне Таганский районный суд Москвы привлёк Telegram Messenger Inc. к административной ответственности и оштрафовал почти на 4 млн рублей. Компанию признали виновной в неудалении информации — ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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Татьяна Миссуми
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