Деньги за подписку уплывают не Дурову: раскрыта схема платежей за Telegram Premium через украинку из Британии

Средства россиян за подписку Telegram Premium уходят на счета не создателю мессенджера Павлу Дурову*, а украинки Екатериной Воливач из Великобритании. Отмечается, что платежи проходят транзитом через Киргизию и Китай. Об этом пишет Mash.

Вероятно, это могло помочь заранее минимизировать риски, если действия окажутся вне закона РФ. Сообщается, что Smart Glocal, которая занимается обработкой платежей за подписку, исчезла из агрегаторов юрлиц и сервисов проверки контрагентов в России. При этом сведения о компании остаются в списках ФНС, а контроль, по утверждению телеграм-канала, связан с Екатериной Воливач.

Указывается, что Smart Glocal фигурирует в нескольких странах: кроме российского ИНН, регистрационные данные приводятся в Гонконге и Бишкека, а юрлицом в связке названа британская Smart Glocal Limited. Эквайером в публикации называют Дмитрия Еремеева — инвестора блокчейн-проекта Ton. В материале подчёркивается, что он, по сути, обеспечивал работоспособность оплаты в российском контуре.

Схема может быть остановлена, если удастся доказать связь Павла Дурова* с конечным контролем: тогда подписка станет труднооформляемой.

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