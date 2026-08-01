Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 13:43

Деньги за подписку уплывают не Дурову: раскрыта схема платежей за Telegram Premium через украинку из Британии

Mash: Платежи за TG Premium уходят не Дурову*, а украинке Воливач из Британии

Обложка © ТАСС / Dave Bedrosian / Zuma

Обложка © ТАСС / Dave Bedrosian / Zuma

Средства россиян за подписку Telegram Premium уходят на счета не создателю мессенджера Павлу Дурову*, а украинки Екатериной Воливач из Великобритании. Отмечается, что платежи проходят транзитом через Киргизию и Китай. Об этом пишет Mash.

Вероятно, это могло помочь заранее минимизировать риски, если действия окажутся вне закона РФ. Сообщается, что Smart Glocal, которая занимается обработкой платежей за подписку, исчезла из агрегаторов юрлиц и сервисов проверки контрагентов в России. При этом сведения о компании остаются в списках ФНС, а контроль, по утверждению телеграм-канала, связан с Екатериной Воливач.

Указывается, что Smart Glocal фигурирует в нескольких странах: кроме российского ИНН, регистрационные данные приводятся в Гонконге и Бишкека, а юрлицом в связке названа британская Smart Glocal Limited. Эквайером в публикации называют Дмитрия Еремеева — инвестора блокчейн-проекта Ton. В материале подчёркивается, что он, по сути, обеспечивал работоспособность оплаты в российском контуре.

Схема может быть остановлена, если удастся доказать связь Павла Дурова* с конечным контролем: тогда подписка станет труднооформляемой.

Клиника «АльтраВита» удалила страницу ЭКО со спермой Дурова
Клиника «АльтраВита» удалила страницу ЭКО со спермой Дурова

Напомним, 30 июля Павла Дурова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Однако это не означает автоматического запрета Telegram в России. Рядовые пользователи по-прежнему могут переписываться в мессенджере, вести каналы и пользоваться его платными функциями, объясняют юристы. Всё, что известно о ситуации на данный момент, читайте на Life.ru.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Павел Дуров
  • Telegram
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar