Интимные фото за внимание: Дима Кадет оказался в центре скандала с домогательствами

В соцсетях разгорается скандал вокруг известного хип-хоп тренера Димы Кадета (Дмитрия Реннера). Несколько бывших учениц обвинили его в неподобающем поведении, манипуляциях и психологическом давлении. На момент событий им было от 15 до 17 лет.

Первая публикация появилась несколько дней назад. Девушка, которой на тот момент было 15 лет, рассказала, что тренер знал о её ментальной нестабильности и пользовался этим. Она утверждает, что их интимная связь началась, когда ей только исполнилось 15. Девушка чувствовала себя виноватой, даже пыталась покончить с собой. Когда она лежала в больнице, тренер просил её прислать обнажённые фото.

«Я заслуживала его хорошее отношение только если скидывала свои фото интимного характера», — поделилась девушка.

Вслед за ней выступила вторая девушка. На момент событий ей было 17 лет. Сначала она воспринимала его заботу как внимание, но позже отношения переросли в поцелуи и прикосновения к интимным зонам. Когда она попросила паузу, тренер удалил их переписку.

Позже появилась третья история — девушка рассказала об унизительных комментариях сексуального характера на занятиях. Публикации набрали сотни комментариев. Многие поддерживают пострадавших, другие призывают дождаться официального разбирательства. Коллеги хореографа уже осудили его действия, но попросили не устраивать травлю. Сам тренер публично пока не комментировал обвинения. Официальных заявлений от полиции тоже нет.

Этот случай вызвал волну откровений: девушки начали массово рассказывать о домогательствах и от других известных хореографов. Сам тренер пообещал в беседе с РЕН ТВ, что скоро подробно расскажет свою версию. Он также предложил обращаться с вопросами о домогательствах напрямую к танцовщицам.

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