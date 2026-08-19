«Не отдал бы власть»: Экс-премьер России раскрыл, как Ельцин мог спасти СССР

Организаторы августовского путча могли рассматривать Бориса Ельцина как будущего главу обновлённого СССР, полагает экс-премьер России и глава комиссии по расследованию деятельности ГКЧП Сергей Степашин. По его мнению, именно поэтому Ельцина не стали задерживать в ночь на 19 августа.

Возможность для этого была: политика ждали в аэропорту, а его дача находилась под наблюдением. Однако команды на арест так и не последовало. Степашин предположил, что с Ельциным намеревались «поработать», чтобы впоследствии поставить его во главе страны.

«Я убеждён, если бы Ельцин стал президентом СССР, он бы власть не отдал. И СССР бы не дал развалить», — цитирует политика kp.ru.

Ельцина того периода он назвал «могучей политической фигурой». По мнению эксперта, в форс-мажорных обстоятельствах первый президент России умел быстро собраться и действовать жёстко.

Напомним, 19 августа 1991 года начались события, вошедшие в историю как Августовский путч. ГКЧП попытался отстранить Михаила Горбачёва от управления страной, противостояние завершилось 21 августа.