Более 30 кв. км и собаки: Под Ржевом продолжают искать пропавшего подростка
Под Ржевом обследовали более 30 кв. км в поисках пропавшего подростка
Обложка © VK/ ВПСО Сова Тверь и Тверская область
Более 30 кв. км территории обследовали под Ржевом в поисках подростка, пропавшего 15 августа возле деревни Зинаидово. Об этом ТАСС сообщили в Тверском волонтёрском поисково-спасательном отряде «Сова».
Только 18 августа к операции на местности привлекли 96 человек. Ещё 20 добровольцев помогают удалённо в круглосуточном режиме. В районе исчезновения задействованы квадроциклы, беспилотники и кинологи с собаками. Штаб также работает без перерывов, его участники обеспечены всем необходимым.
«18 августа в поисках принимали участие 96 человек, 20 волонтеров отряда круглосуточно работают удаленно. Закрыта площадь более 30 кв. км, участвуют квадроциклы, БПЛА отряда, кинологи работают постоянно», — сообщили в «Сове».
К операции активно подключились местные жители. Они помогают обследовать территорию, а также привозят добровольцам продукты и батарейки.
По данным Следственного управления СК РФ по Тверской области, подросток 15 августа покинул место своего последнего пребывания возле Зинаидово. С тех пор сведений о его местонахождении нет, возбуждено уголовное дело.
Life.ru сообщал о начале поисков подростка под Ржевом ещё 17 августа. По данным волонтёров, он ушёл в лес из деревни Зинаидово 15 августа и не вернулся
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