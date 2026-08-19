В российском списке Forbes появится новый миллиардер — основатель ИИ-стартапа

Сооснователь ИИ-стартапа Higgsfield Александр Машрабов может впервые попасть в российский список миллиардеров Forbes. Эксперты, опрошенные изданием, допускают, что стоимость принадлежащей ему доли уже превышает $1 млрд.

Недавно Higgsfield привлёк $400 млн инвестиций при оценке всей компании в $5,4 млрд. Для сравнения, в начале 2026 года стартап стоил $1,3 млрд после раунда на $80 млн. По оценке венчурного инвестора Алексея Милевского, Машрабову сейчас может принадлежать 25–30% бизнеса. Он считает, что благодаря быстрому росту и привлечению денег уже при высоких оценках доли основателей размывались меньше, чем это обычно происходит в стартапах.

Другую оценку дал сооснователь The Garage Syndicate Сергей Мосунов. По его расчётам, совокупная стоимость пакета основателей Higgsfield может достигать $3 млрд, причём около $2 млрд из этой суммы приходится на Машрабова. Источник Forbes, близкий к последнему инвестиционному раунду, также утверждает, что доля предпринимателя превышает 20%.

Higgsfield занимается генерацией и редактированием видео и изображений с помощью искусственного интеллекта. Компания была основана в 2023 году Машрабовым и исследователем машинного обучения Ерзатом Дулатом. Сам предприниматель свою долю Forbes не раскрыл и на запрос издания не ответил.

Ранее Forbes назвал богатейших наследников российских миллиардеров. Юсуф Алекперов, сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, занял первое место в данном рейтинге. На второй строчке — двое детей основного владельца «Новатэка» и «Сибура» Леонида Михельсона. Forbes оценил долю каждого из них в $14,15 млрд. Третье место разделили дочь и сын основателя «Еврохима» Андрея Мельниченко. На каждого, по данным рейтинга, приходится по $10,2 млрд.