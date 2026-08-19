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Регион
19 августа, 10:48

Через Ярославскую область на север: ВСУ сменили маршрут БПЛА при последней атаке

«Архангел спецназа»: ВСУ изменили маршрут дронов на север России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Во время массированной атаки на Россию 19 августа ВСУ могли использовать новый маршрут для части беспилотников, направленных в северные регионы. На это обратил внимание телеграм-канал «Архангел спецназа».

По оценке авторов канала, прежде БПЛА двигались в этом направлении через Новгородскую и Тверскую области. Во время нынешнего налёта работа ПВО указывала уже на путь через Ярославский регион.

«Ранее дроны летали туда через Новгородскую и Тверскую области, но сегодня, судя по работе средств противовоздушной обороны, — через Ярославскую область», — говорится в публикации.

При этом аппараты, направленные в сторону Башкирии, по данным аналитиков, продолжили двигаться по уже использовавшемуся маршруту вдоль южных районов.

ПВО отразила атаку украинских дронов на Череповец
ПВО отразила атаку украинских дронов на Череповец

Всего в ночь на 19 августа российские силы ПВО уничтожили 453 украинских беспилотника над 22 регионами и Чёрным морем. Воздушные цели перехватывали в том числе над Ярославской и Вологодской областями, Башкортостаном, Московским регионом и рядом других субъектов страны.

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Полина Никифорова
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