Через Ярославскую область на север: ВСУ сменили маршрут БПЛА при последней атаке

Во время массированной атаки на Россию 19 августа ВСУ могли использовать новый маршрут для части беспилотников, направленных в северные регионы. На это обратил внимание телеграм-канал «Архангел спецназа».

По оценке авторов канала, прежде БПЛА двигались в этом направлении через Новгородскую и Тверскую области. Во время нынешнего налёта работа ПВО указывала уже на путь через Ярославский регион.

«Ранее дроны летали туда через Новгородскую и Тверскую области, но сегодня, судя по работе средств противовоздушной обороны, — через Ярославскую область», — говорится в публикации.

При этом аппараты, направленные в сторону Башкирии, по данным аналитиков, продолжили двигаться по уже использовавшемуся маршруту вдоль южных районов.

Всего в ночь на 19 августа российские силы ПВО уничтожили 453 украинских беспилотника над 22 регионами и Чёрным морем. Воздушные цели перехватывали в том числе над Ярославской и Вологодской областями, Башкортостаном, Московским регионом и рядом других субъектов страны.