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19 августа, 10:44

«Потенциальная опасность»: Российская космическая ракета заставила самолёт ВВС США срочно искать землю

Американский С-17 вернулся в Новую Зеландию из-за запуска российской ракеты

C-17 Globemaster. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

C-17 Globemaster. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Американский военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster, выполнявший рейс в Антарктиду, был вынужден вернуться в новозеландский город Крайстчёрч из-за предупреждения о запуске российской космической ракеты. Об этом пишет местная газета The Post. Причина — в «потенциальной опасности» для международного воздушного пространства к юго-востоку от архипелага.

Известно, что сорванный рейс следовал на антарктическую станцию Мак-Мердо. Согласно данным портала Flightradar24, самолёт успел пробыть в воздухе более двух часов, когда получил указанное уведомление.

Самолёт ВКС Франции взорвался во время тренировочного полёта
Самолёт ВКС Франции взорвался во время тренировочного полёта

Ранее стало известно о задержке немецкого правительственного джета Bombardier Global 5000. Из-за технической неисправность самолёт застрял на Сейшелах. На архипелаг борт прибыл в рамках тренировочного полёта из египетского Луксора на французский Реюньон, что в Индийском океане.

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Матвей Константинов
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