«Потенциальная опасность»: Российская космическая ракета заставила самолёт ВВС США срочно искать землю

Американский военно-транспортный самолёт C-17 Globemaster, выполнявший рейс в Антарктиду, был вынужден вернуться в новозеландский город Крайстчёрч из-за предупреждения о запуске российской космической ракеты. Об этом пишет местная газета The Post. Причина — в «потенциальной опасности» для международного воздушного пространства к юго-востоку от архипелага.

Известно, что сорванный рейс следовал на антарктическую станцию Мак-Мердо. Согласно данным портала Flightradar24, самолёт успел пробыть в воздухе более двух часов, когда получил указанное уведомление.

Ранее стало известно о задержке немецкого правительственного джета Bombardier Global 5000. Из-за технической неисправность самолёт застрял на Сейшелах. На архипелаг борт прибыл в рамках тренировочного полёта из египетского Луксора на французский Реюньон, что в Индийском океане.